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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Туреччина виділить Україні близько $36 млн військової допомоги

Туреччина виділить близько $36 млн (200 млн турецьких лір) на потреби Збройних сил України для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення.

Така сума передбачена угодою про військово-фінансове співробітництво між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки, а також Протоколом між урядами України та Туреччини про втілення фінансової допомоги.

– Сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансову співпрацю, відповідно до якої українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні за це, – повідомив президент Володимир Зеленський.

Читайте: США не зменшуватимуть розмір військової допомоги Україні – Washington Post

Крім того, також була підписана угода між міністрами внутрішніх справ України і Туреччини про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна і Туреччина обговорили постачання каспійського газу до України.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

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