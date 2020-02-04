Цену на газ для населения с января 2020 года начали начислять в двух платежках – одна непосредственно за газ, а другая – за его транспортировку.

Такое нововведение сильно возмутило украинцев, вызвав немало вопросов. Так, например, те, что сэкономили и установили твердотопливный котел и перешли на электричество, получили платежки за транспортировку газа, которым не пользовались.

Недовольны и те, кто собирал всей улицей на трубу и прокладывал ее за свой счет, а теперь также платит за доставку голубого топлива.

– Обидно, что мы эту трубу в свое время прокладывали кооперативно за собственные деньги. А теперь пришла платежка на 170 грн за доставку газа. При том, что за сам газ мы заплатим около 50 грн, потому что почти ним не пользуемся, – рассказывает жительница Днепропетровской области.

На сайте Офиса президента даже создали петицию с требованием отменить абонплату за транспортировку, которая чуть больше чем за неделю собрала необходимое количество подписей.

Зачем две платежки?

Ранее украинцы платили одну цену, которая включала в себя стоимость непосредственно газа, его транспортировки, поставки, а также налог. То есть часть из платежки шла Нафтогазу, еще часть – газотранспортной компании (дочерней компании Нафтогаза Укртрансгаз), а за услуги по поставке деньги получали облгазы.

Теперь же, согласно европейским требованиям, украинская ГТС была отделена от Нафтогаза, а вместо нее создана независимая компания Оператор ГТС Украины.

Такая система отделения доставки от продажи должна позволить потребителям менять компанию-поставщика, что, со своей стороны, создаст конкуренцию и справедливую цену. Ведь создание рынка – одно из условий международных партнеров Украины.

Итак, теперь доставка газа пришла в отдельной платежке. Но в правительстве уже заверили – чтобы не раздражать украинцев, это нововведение уберут и в дальнейшем будут присылать все в одной.

Как рассчитывается тариф за транспортировку?

В правительстве уверяют, цена не выросла, а сумма двух платежек должна составлять ту стоимость топлива, которая сформировалась за январь.

Стоимость доставки рассчитывается по формуле – объем газа за последний год разделенный на 12 месяцев и умноженный на специальный тариф.

Но размер тарифа за транспортировку колеблется в разных регионах – от 28 коп. в Киеве до 2 грн во Львове. Он зависит от инфраструктуры, которая доставляет газ, пояснил Алексей Оржель. То есть от облгаза.

– Соответственно, если потребителей меньше и между ними и компанией, которая доставляет газ, большое расстояние, то они должны платить больше за пользование этой инфраструктурой, – рассказал министр энергетики в эфире Свободы слова на ICTV.

Он также пояснил, почему люди должны платить за доставку, даже если газом не пользуются. По словам Оржеля, это будет поддерживать систему в рабочем состоянии:

– Это делается для того, чтобы украинский потребитель в любой момент мог открыть газ и получить его. Есть те расходы, которые являются условно постоянными. То есть их надо вкладывать, даже если ты не пользующийся. Это такая же услуга, как и водоснабжение. Иногда такую ​​систему называют еще абонплатой.

Снижение цены?

Экономические эксперты уверяют, снижение цены на газ с одной стороны и дополнительная платежная за транспортировку с другой фактически не изменили стоимость для потребителей. Но в отдельных случаях даже сделали ее больше.

– Посредством введения дополнительной платежки государство, с одной стороны, выполняет обещание по снижению цены, с другой – получает те же деньги, – говорит экономический эксперт Growford Institute Алексей Кущ.

Газ как товар

Те, кто поддерживает инициативу правительства, сравнивают разделение платежек с покупкой любого товара. Покупая телевизор, например, человек должен заплатить отдельные средства за его доставку домой.

Те же, кто против новых платежек, особенно для людей, которые газом не пользуются, приводят другой пример:

– Человек продал машину, а с него все еще требуют дорожный сбор, потому что пока он не купил новую машину, нужно поддерживать дороги в нормальном состоянии, – говорит Алексей Кущ.

Эксперты уверены, человек должен иметь единую платежку и понятную услугу, а газовый трейдер платить самостоятельно.

– Себестоимость, связанная с любым товаром, в частности газом – добыча, хранение, транспортировка – входят в самую цену. А транспортировка – это уже двойная плата, – отмечает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Трубы – за собственные средства

Украинцы возмущаются – сначала вынуждены были прокладывать газовые магистрали в свои дома за собственные средства, затем передать их на баланс Нафтогаза, который впоследствии передал их частным лицам. А теперь эти лица будут выставлять счет за пользование трубой.

– Газопроводы низкого и среднего давления, которые подходят к жилым домам, обычно строились на средства самого населения. Люди собирали деньги, строили, а потом с нулевой балансовой стоимостью передавали на балансы облгазам, – объясняет Кущ.

Эксперт уверен, государство должно было провести инвентаризацию имущества облгазов, посмотреть, какие мощности были построены ими за свои средства, какие – подарены населением, а уже исходя из этого, установить справедливые цены на обслуживание.

По его словам, в Европе практика разделения платы работает, в том числе, и потому, что там действительно существует рынок поставщиков газа.

– Нужно создать реальную модель рынка, в частности, с помощью антимонопольных механизмов, затем провести инвентаризацию, то есть проделать колоссальную работу перед тем, как вводить новшества.

Тем, кто получил платежку и газом не пользовался, государство пообещало пересмотреть сумму, но не отменить, ведь плата идет на содержание системы в рабочем состоянии. Впрочем, за транспортировку украинцы платили и раньше. Просто эта сумма не выделялась в отдельную платежку. Теперь же, убеждают эксперты, это позволяет заявлять о снижении цены, которого почти не произошло.

Лилия Ященко