Ціну на газ для населення з січня 2020 року почали нараховувати у двох платіжках – одна безпосередньо за газ, а інша – за його транспортування.

Таке нововведення неабияк обурило українців, викликавши чимало запитань. Так, наприклад, ті, хто зекономили та встановили твердопаливний котел і перейшли на електрику, отримали платіжки за транспортування газу, яким не користувались.

Незадоволені й ті, хто збирав всією вулицею на трубу і прокладав її за свої кошти, а тепер також має платити за доставлення блакитного палива.

– Прикро, що ми цю трубу свого часу прокладали кооперативно за власні гроші. А тепер прийшла платіжка на 170 грн за доставлення газу. При тому, що за сам газ ми заплатимо близько 50 грн, бо майже ним не користуємось, – розповідає жителька Дніпропетровської області.

На сайті Офісу президента навіть створили петицію з вимогою скасувати абонплату за транспортування, яка трохи більше ніж за тиждень зібрала необхідну кількість підписів.

Навіщо дві платіжки?

Раніше українці платити одну ціну, яка містила безпосередньо газу, його транспортування, постачання, а також податок. Тобто частина коштів з платіжки йшла Нафтогазу, ще частина – газотранспортній компанії (дочірній компанії Нафтогазу Укртрансгаз), а за послуги з постачання гроші отримували облгази.

Тепер же, відповідно до європейських вимог, українська ГТС була відділена від Нафтогазу, натомість утворена незалежна компанія Оператор ГТС України.

Така система відділення доставлення від продажу має дозволити споживачам змінювати компанію-постачальника, що, зі свого боку, створить конкуренцію та справедливу ціну. Адже створення ринку – одна з умов міжнародних партнерів України.

Отже, тепер доставлення газу прийшла окремою платіжкою. Та в уряді вже запевнили, аби не дратувати українців, це нововведення приберуть і надалі присилатимуть все в одній.

Як вираховується тариф за транспортування?

В уряді запевняють, ціна не виросла, а сума двох платіжок має становити ту вартість палива, яка сформувалась за січень.

Вартість доставлення вираховується за формулою – обсяг газу за останній рік поділений на 12 місяців і помножений на спеціальний тариф.

Але розмір тарифу за транспортування коливається у різних регіонах – від 28 коп. у Києві до 2 грн у Львові. Він залежить від інфраструктури, яка доставляє газ, пояснив Олексій Оржель. Тобто від облгазу.

– Відповідно, якщо споживачів менше і між ними та компанією, яка доставляє газ, велика відстань, то вони повинні платити більше за користування цією інфраструктурою, – розповів міністр енергетики в ефірі Свободи слова на ICTV.

Він також пояснив, чому люди мають платити за доставлення навіть тоді, коли газом не користуються. За словами Оржеля, це підтримуватиме систему в робочому стані:

– Це робиться для того, щоб український споживач у будь-який момент міг відкрити газ і отримати його. Є ті витрати, які є умовно постійними. Тобто їх треба вкладати, навіть якщо ти не споживаєш. Це така сама послуга, як і водопостачання. Іноді таку систему називають ще абонплатою.

Зниження ціни?

Економічні експерти запевняють, зниження ціни на газ з одного боку і додаткова платіжна за транспортування з іншого фактично не змінили вартість для споживачів. В окремих випадках навіть зробили її більшою.

– За допомогою введення додаткової платіжки держава, з одного боку, виконує обіцянку щодо зниження ціни, з іншого – отримує ті самі гроші, – говорить економічний експерт Growford Institute Олексій Кущ.

Газ як товар

Ті, хто підтримує нововведення уряду, порівнюють розділення платіжок з придбанням будь-якого товару. Купуючи телевізор, наприклад, людина має сплатити окремі кошти за його доставлення додому.

Ті ж, хто проти нових платіжок, особливо для людей, які газом не користуються, наводять інший приклад:

– Людина продала машину, а з неї ще вимагають дорожній збір, бо поки вона не купила нову машину, потрібно дороги підтримувати в нормальному стані, – каже Олексій Кущ.

Експерти впевнені, людина повинна мати єдину платіжку і зрозумілу послугу, а газовий трейдер сплачувати самостійно.

– Собівартість, пов’язана з будь-яким товаром, зокрема газом – видобуток, зберігання, транспортування – входять у саму ціну. А транспортування – це вже подвійна плата, – наголошує голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Труби – за власні кошти

Українці обурюються – спочатку змушені були прокладати газові магістралі до своїх будинків за власні кошти, потім передати їх на баланс Нафтогазу, який згодом передав їх приватним особам. А тепер ці особи виставлятимуть рахунок за користування трубою.

– Газопроводи низького та середнього тиску, які підходять до житлових будинків, будувалися переважно за кошти самого населення. Люди збирали гроші, будували, а потім за нульовою балансовою вартістю передавали на баланси облгазам, – пояснює Кущ.

Експерт наголошує – держава повинна була провести інвентаризацію майна облгазів, подивитися, які потужності були побудовані ними за свої кошти, які – подаровані населенням, а вже виходячи з цього, встановити справедливі ціни на обслуговування.

За його словами, в Європі практика розділення плати працює, зокрема, і через те, що там дійсно існує ринок постачальників газу.

– Потрібно створити реальну модель ринку, зокрема, за допомогою антимонопольних механізмів, потім провести інвентаризацію, тобто виконати колосальну роботу перед тим, як запроваджувати нововведення.

Тим, хто отримав платіжку і газом не користувався, держава пообіцяла переглянути суму, але не скасувати, адже плата йде на утримання системи в робочому стані. Втім, за транспортування українці платили і раніше. Просто ця сума не виокремлювалась в окрему платіжку. Тепер же, переконують експерти, це дозволяє заявляти про зниження ціни, якого майже не відбулось.

Лілія Ященко