Две платежки за газ отменят, чтобы не раздражать украинцев – Оржель

В Кабмине работают над созданием единой платежки за транспортировку газа и его потребления, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

– Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас нарабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это было отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев, – сказал министр.

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К слову, украинцам, получающим субсидию на оплату коммунальных услуг, в феврале пересчитают ее размер автоматически.

Напомним, глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.