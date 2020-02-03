PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Две платежки за газ отменят, чтобы не раздражать украинцев – Оржель

В Кабмине работают над созданием единой платежки за транспортировку газа и его потребления, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

– Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас нарабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа.

Чтобы это было отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев, – сказал министр.

Читайте: Монетизация субсидий для киевлян: что изменилось и как получить деньги

К слову, украинцам, получающим субсидию на оплату коммунальных услуг, в феврале пересчитают ее размер автоматически.

Напомним, глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка