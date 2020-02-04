Нормандская встреча на уровне глав МИД может состояться в феврале – Пристайко

Министры иностранных дел стран нормандской четверки (Украины, России, Германии и Франции) могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, отметив, что такие идеи действительно обсуждаются.

Он также заметил, что, несмотря на необходимость встречи, министры не хотели бы, чтобы она заменила собой саммит, на который действительно возлагаются большие надежды.

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Вадим Пристайко напомнил, что во время нормандского саммита в Париже лидеры стран договорились провести следующую встречу в апреле.

Напомним, нормандский саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель впервые за три года состоялся 9 декабря 2019 года в Париже.