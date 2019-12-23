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Факты / Мир

Несмотря на противоречия – в МИД Франции позитивно оценили нормандский саммит

Французское внешнеполитическое ведомство дало свою оценку результатам нормандской встрече.

Несмотря на противоречия – в МИД Франции позитивно оценили нормандский саммит

Представители французского внешнеполитического ведомства положительно оценивают результаты нормандского саммита в Париже и отмечают непосредственную роль, которую сыграл президент Франции Эмануель Макрон в его проведении, а также рассчитывают на дальнейший прогресс в этом вопросе, сообщает ZIK.

Об этом говорится в эксклюзивном комментарии французских политологов, которые сопровождали ход саммита в Париже.

В подтверждение вышеуказанного, французские эксперты сообщили, что 11 декабря, а именно после окончания нормандского саммита, МИД Франции провело брифинг для послов стран-членов ЕС, на котором положительно отмечено шаги и усилия французской стороны, что сделали возможным проведение встречи в Париже, несмотря на существующие на тот момент противоречия и позиции сторон.

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Представители МИД Франции отметили большой объем работы, который был проведен их ведомством, что способствовало налаживанию конструктивного диалога между президентом Франции Эмануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным, в частности, во время переговоров между двумя президентами в Брегансоне летом этого года, где и была определена целесообразность проведения парижского саммита.

Также, по словам французских экспертов, эти шаги были параллельно дополнены налаживанием диалога с украинской стороной, а именно организацией визитов новоизбранного украинского президента в Париж весной и летом текущего года, в ходе которых были укреплены и французско-украинские отношения.

Ранее Факты ICTV писали, что самым позитивным итогом встречи в нормандском формате было обсуждение газового вопроса “без зрады”.

Фото: Dreamstime

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