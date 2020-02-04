Нормандська зустріч на рівні глав МЗС може відбутися у лютому – Пристайко

Міністри закордонних справ країн нормандської четвірки (України, Росії, Німеччини і Франції) можуть зустрітися на полях Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого.

Про це повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко, зазначивши, що такі ідеї дійсно обговорюються.

Він також зауважив, що, незважаючи на необхідність зустрічі, міністри не хотіли би, щоб вона замінила собою саміт, на який дійсно покладаються великі сподівання.

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Вадим Пристайко нагадав, що під час нормандського саміту в Парижі лідери країн домовилися провести наступну зустріч у квітні.

Нагадаємо, нормандський саміт за участі президента України Володимира Зеленського, президента РФ Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель вперше за три роки відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі.