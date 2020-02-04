Это правильный закон. Зеленский поддержал запрет возврата банков экс-владельцам

Президент Украины Владимир Зеленский считает правильным принятие законопроекта №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который является предварительным действием по новой программе сотрудничества с МВФ.

– Мы сделали всё, чтобы этот закон был принят. Закон сейчас передан в комитет, он будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Я уверен, что мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты. Мне кажется, что это правильный закон, – сказал Зеленский во время ознакомления с работой госпрограммы Доступные кредиты 5-7-9% в Укргазбанке.

Кабмин 12 декабря зарегистрировал в Раде законопроект №2571 согласно которому, все текущие судебные дела по возвращению неплатежеспособных банков бывшим владельцам, на стадии апелляции должны быть переданы на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.

Читайте: Доступные кредиты 5-7-9%: в каких банках получить и как снизить ставку

Согласно законопроекту, банк обязан будет постоянно поддерживать уровень ликвидности и финансирования, достаточный для обеспечения своевременного и полного исполнения своих обязательств, и одновременно придерживаться минимальных значений нормативов ликвидности, установленных Нацбанком.

Помимо этого, документ детально уточняет порядок получения или увеличения существенного участия.