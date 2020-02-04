Це правильний закон. Зеленський підтримав заборону повернення банків екс-власникам

Президент України Володимир Зеленський вважає правильним ухвалення законопроекту №2571 про окремі питання функціонування банківської системи, який є попередньою дією за новою програмою співпраці з МВФ.

– Ми зробили все, щоб цей закон був ухвалений. Закон зараз переданий до комітету, він розглядатиметься, мені здається, цього тижня. Я впевнений, що ми його ухвалемо, але ви ж розумієте, що у нас багато партій у Верховній Раді. Тому подивимося на результати. Мені здається, що це правильний закон, – сказав Зеленський під час ознайомлення з роботою держпрограми Доступні кредити 5-7-9% в Укргазбанку.

Кабмін 12 грудня зареєстрував у Раді законопроект №2571 згідно з яким, всі поточні судові справи щодо повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, на стадії апеляції повинні бути передані на розгляд Великої палати Верховного суду.

Законопроект встановлює, що в разі визнання банку неплатоспроможним, його власники мають право вимагати через суд лише відшкодування, для розрахунку якого будуть залучатися аудитори.

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Згідно із законопроектом, банк зобов’язаний буде постійно підтримувати рівень ліквідності та фінансування, достатній для забезпечення своєчасного і повного виконання своїх зобов’язань, і одночасно дотримуватися мінімальних значень нормативів ліквідності, встановлених Нацбанком.

Крім цього, документ детально уточнює порядок отримання або збільшення істотної участі.