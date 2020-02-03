Для того, чтобы получить доступный кредит под 5-7-9%, украинцы должны показать бизнес-план и сделать небольшой стартовый взнос (20 -30%).

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации государственной программы Доступные кредиты 5-7-9%.

– Мы рассчитываем, что за 5 лет сумма выданных доступных кредитов достигнет 30 млрд грн, – сказал он.

Со своей стороны министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что, кроме бизнес-плана, на ставку будет влиять количество рабочих мест, которые будут созданы (-0,5% за каждое рабочее место, но не меньше 5% годовых).

– Каждое рабочее место будет снижать ставку, – сказала она.







Доступные кредиты 5-7-9%: в каких банках получить и как снизить ставку / 2 фотографии

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Уже сейчас к программе присоединились три госбанка – Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк. Из бюджета для компенсации банкам выделили 2 млрд грн, добавили в Кабмине.

Зарегистрироваться для получения кредита уже можно онлайн. Рассмотрение заявки будет длится 10 дней. Наибольшая сумма кредита – 1,5 млн грн.

Также можно обратиться на бесплатную правительственную горячую линию 1545.

К слову, по прогнозам Министерства финансов, принять участие в программе Доступные кредиты 5-7-9% смогут около 50 тыс. заемщиков.