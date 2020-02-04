4 февраля депутаты Верховной Рады сначала утвердят повестку дня третьей сессии, а затем рассмотрят постановления об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначении Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий.

Предварительное одобрение:

Проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы).

Дальнейшая работа над законопроектами о внесении изменений в Конституцию:

Проект закона о внесении изменений в статью 106 Конституции (о закреплении полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и увольнять с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований).

Законопроект о внесении изменений в статью 93 Конституции (относительно законодательной инициативы народа).

Проект закона о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины).

Проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины).

Второе чтение:

Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

Проект закона о внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтарь.

Первое чтение:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно вопросов гражданства.

Проект закона о финансовом лизинге.

Проект закона о внесении изменений в закон О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (по устранению дискриминации по кругу плательщиков).

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона О потребительском кредитовании.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по созданию национального органа интеллектуальной собственности.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно реформы патентного законодательства).

Проект закона о внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов.

Проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения выполнения решения Конституционного суда Украины по обжалованию постановления суда о продлении срока содержания под стражей.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно ресторанного хозяйства).

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Постановления:

Проект постановления о внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады относительно состава временных специальных комиссий парламента.

Проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: Защита инвестиций в жилую недвижимость и пути решения проблем пострадавших инвесторов (8 апреля 2020 года).

Проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украине временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь (18 марта 2020 года).

Проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: Чернобыльская катастрофа. Состояние социальной защищенности пострадавших и актуальные задачи преодоления последствий (18 мая 2020 года).

Проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: Кибербезопасность, критическая инфраструктура, электронные коммуникации в Украине: состояние, проблемы, пути их решения (15 апреля 2020 года).

Проект постановления о Рекомендациях парламентских слушаний на тему: Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине.

Проект постановления о переименовании села Мармузовичи Бугского района Львовской области.

Напомним, на этой пленарной неделе Верховная Рада должна рассмотреть изменения в Конституцию относительно закрепления пропорциональной избирательной системы и уменьшения количества нардепов.