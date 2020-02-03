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Факты / Украина / Политика

На этой пленарной неделе Рада должна рассмотреть изменения в Конституцию

На этой пленарной неделе Верховная Рада должна рассмотреть изменения в Конституцию относительно закрепления пропорциональной избирательной системы и уменьшения количества народных депутатов.

Об этом во время Согласительного совета сказал председатель ВР Дмитрий Разумков.

– На этой пленарной неделе у нас много важных законопроектов, в том числе изменения в Конституцию Украины. Этот вопрос по закреплению пропорциональной избирательной системы и уменьшению количества народных депутатов, – отметил он.

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Разумков также выразил надежду, что при рассмотрении этого законопроекта в сессионном зале будет хороший результат.

Ранее мы писали, когда комитет внесет законопроект о рынке земли в Раду.

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