PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Призыв 2020: Загороднюк объяснил, кого будут брать в армию с 18 лет

Министерство обороны 4 февраля направило разъяснительные письма во все регионы Украины с рекомендациями по проведению призывной кампании в 2020 году, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

– В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18-ти и 19-летним юношам. Напомню, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно законом О воинской обязанности и военной службе, – отметил он.

По его словам, если призывники будут иметь желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований.

Читайте: Загороднюк планирует отменить обязательный призыв в армию

– Это будет происходить исключительно с их письменного согласия, – добавил Загороднюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет.

Фото: Минобороны

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка