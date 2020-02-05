Призыв 2020: Загороднюк объяснил, кого будут брать в армию с 18 лет

Министерство обороны 4 февраля направило разъяснительные письма во все регионы Украины с рекомендациями по проведению призывной кампании в 2020 году, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

– В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18-ти и 19-летним юношам. Напомню, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно законом О воинской обязанности и военной службе, – отметил он.

По его словам, если призывники будут иметь желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований.

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– Это будет происходить исключительно с их письменного согласия, – добавил Загороднюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет.