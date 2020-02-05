Призов 2020: Загороднюк пояснив, кого братимуть в армію з 18 років

Міністерство оборони 4 лютого направило роз’яснювальні листи в усі регіони України з рекомендаціями щодо проведення призовної кампаній у 2020 році, повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

– У листі головам призовних комісій усіх рівнів надано рекомендації, як саме розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18-ти та 19-річним юнакам. Нагадаю, що це передбачено українським законодавством, а саме законом Про військовий обов’язок і військову службу, – зазначив він.

За його словами, якщо призовники матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийнято до лав ЗСУ та інших військових формувань.

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– Це відбуватиметься виключно за їх письмової згоди, – додав Загороднюк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписавуказ про призов у 2020 році на строкову службу з 18 років.