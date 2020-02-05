PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Заменить водительское удостоверение в Украине можно онлайн

5 февраля заработала новая онлайн-услуга замены водительского удостоверения.

Минуя очереди в сервисных центрах, заявление можно будет составить в электронном виде с компьютера или смартфона.

Для этого надо воспользоваться электронным кабинетом водителя (ЭКВ).

Читайте: Когда в Украине начнут цифровые водительские права и техпаспорт

Новое удостоверение водитель сможет получить в территориальном сервисном центре МВД, адрес которого будет указан в заявлении.

Пока услуга доступна для тех владельцав водительских удостоверений, чьи фото не старше двух лет.

Заменить или восстановить удостоверение возможно только в случае его утери или кражи.

Напоминаем, Электронный кабинет водителя (ЭКВ) – сервис, где можно посмотреть информацию о своем транспортном средстве или воспользоваться услугами сервисного центра МВД, не выходя из дома. Он заработал в декабре 2018 года.

Источник: Главный сервисный центр МВД

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка