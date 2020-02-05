Заменить водительское удостоверение в Украине можно онлайн

5 февраля заработала новая онлайн-услуга замены водительского удостоверения.
Минуя очереди в сервисных центрах, заявление можно будет составить в электронном виде с компьютера или смартфона.
Для этого надо воспользоваться электронным кабинетом водителя (ЭКВ).
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Новое удостоверение водитель сможет получить в территориальном сервисном центре МВД, адрес которого будет указан в заявлении.
Пока услуга доступна для тех владельцав водительских удостоверений, чьи фото не старше двух лет.
Заменить или восстановить удостоверение возможно только в случае его утери или кражи.
Напоминаем, Электронный кабинет водителя (ЭКВ) – сервис, где можно посмотреть информацию о своем транспортном средстве или воспользоваться услугами сервисного центра МВД, не выходя из дома. Он заработал в декабре 2018 года.
Источник: Главный сервисный центр МВД