Замінити водійське посвідчення в Україні можна онлайн

5 лютого запрацювала нова онлайн-послуга заміни водійського посвідчення.
Оминувши черги у сервісних центрах, заяву можна буде скласти в електронному вигляді з комп’ютера чи смартфона.
Для цього треба скористатися електронним кабінетом водія (ЕКВ).
Читайте: Коли в Україні запрацюють цифрові водійські права та техпаспорт
Нове посвідчення водій зможе отримати в територіальному сервісному центрі МВС, адреса якого буде зазначена у заяві.
Поки послуга доступна для тих власників водійських посвідчень, чиї фото не старші двох років.
Замінити чи відновити посвідчення можливо лише його у випадку втрати або викрадення.
Нагадуємо, електронний кабінет водія (ЕКВ) – сервіс, де можна оглянути інформацію про свій транспортний засіб чи скористатися послугами сервісного центру МВС, не виходячи з дому. Він запрацював у грудні 2018 року.
Джерело: Головний сервісний центр МВС