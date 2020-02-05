Замінити водійське посвідчення в Україні можна онлайн

5 лютого запрацювала нова онлайн-послуга заміни водійського посвідчення.

Оминувши черги у сервісних центрах, заяву можна буде скласти в електронному вигляді з комп’ютера чи смартфона.

Для цього треба скористатися електронним кабінетом водія (ЕКВ).

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Нове посвідчення водій зможе отримати в територіальному сервісному центрі МВС, адреса якого буде зазначена у заяві.

Поки послуга доступна для тих власників водійських посвідчень, чиї фото не старші двох років.

Замінити чи відновити посвідчення можливо лише його у випадку втрати або викрадення.

Нагадуємо, електронний кабінет водія (ЕКВ) – сервіс, де можна оглянути інформацію про свій транспортний засіб чи скористатися послугами сервісного центру МВС, не виходячи з дому. Він запрацював у грудні 2018 року.

Джерело: Головний сервісний центр МВС