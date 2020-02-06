Министерство цифровой трансформации Украины в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении Дія цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев и электронный студенческий билет.

Об этом сообщил разработчик мобильного приложения Мстислав Баник.

– Документ, над которым мы заканчиваем работу и он будет готов в ближайшее время – это автогражданка. Таким образом, мы получаем три из трех водительских документов в смартфоне, что очень облегчит жизнь каждому водителю. Второй документ, над которым мы работаем, – студенческий билет … Уже очень скоро будут доступны почти 900 тыс. цифровых студенческих билетов, – сказал он во время презентации мобильного приложения Дія в Киеве.

По словам Баника, также Минцифры разрабатывает цифровой паспорт в смартфоне (ID-карта и загранпаспорт).

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Кроме того, он отметил, что уже в марте приложение Дія перестанет тарифицироваться мобильными операторами.

– Где бы вы ни находились, если на счету есть хотя бы одна копейка и 1 Мгб трафика – Дія будет доступна на все 100%, – сказал разработчик.

Баник добавил, что в планах до конца 2020 года получить 10 млн активных пользователей программы Дія.

Ранее Факты ICTV писали о том, что через приложение Дія можно будет голосовать на выборах.