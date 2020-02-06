Міністерство цифровий трансформації України найближчим часом має намір запустити в мобільному додатку Дія цифрові поліси для обов’язкового страхування відповідальності автовласників та електронний студентський квиток.

Про це повідомив розробник мобільного додатка Мстислав Банік.

– Документ, над яким ми закінчуємо роботу і він буде готовий найближчим часом – це автоцивілка. Таким чином, ми отримуємо три з трьох водійських документів в смартфоні, що дуже полегшить життя кожному водієві. Другий документ, над яким ми працюємо, – студентський квиток … Вже дуже скоро будуть доступні майже 900 тис. цифрових студентських квитків, – сказав він під час презентації мобільного додатка Дія в Києві.

За словами Баніка, також Мінціфри розробляє цифровий паспорт в смартфоні (ID-картка і закордонний паспорт).

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Крім того, він зазначив, що вже в березні додаток Дія перестане тарифікуватися мобільними операторами.

– Де б ви не знаходилися, якщо на рахунку є хоча б одна копійка і 1 Мгб трафіку – Дія буде доступна на всі 100%, – сказав розробник.

Баник додав, що в планах до кінця 2020 року отримати 10 млн активних користувачів програми Дія.

Раніше Факти ICTV писали про те, що через додаток Дія можна буде голосувати на виборах.