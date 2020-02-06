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Факты / Украина / Политика

Государство должно быть для человека сервисом – Зеленский на презентации приложения Дія

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на презентации приложения Дія.

– Диджитализация – это не только сложное слово. Это и очень-очень сложный процесс. На это уходит много сил и здоровья.

Я мечтаю кардинально изменить формат отношений между государством и гражданином. Государство должно быть для человека просто сервисом. Удобным и самое главное простым и понятным.

Представляем мобильное приложение Дія, – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что приложение теперь доступно для скачивания в Google Play и App Store.

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Отныне 9 млн украинцев могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

– Другие страны идут к этому годами, а мы смогли за полгода. И это большое достижение. Украина стала третьей в Европе страной, которая имеет подобное приложение.

И для этого не было потрачено ни копейки бюджета Украины, – рассказал президент.

Также Владимир Зеленский рассказал, как приложение Дія упростит жизнь простому гражданину Украины.

Ранее Михаил Федоров сообщил, что в Украине запустят онлайн-платформу для консультации бизнеса.

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