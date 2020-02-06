Рада разблокировала подписание закона о среднем образовании

Верховная Рада Украины разблокировала подписание законопроекта №0901 О среднем образовании.

Так, нардепы провалили проект постановления №0901-П Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта Закона Украины О среднем образовании.

За него проголосовали только 58 парламентариев.

Читайте: Зеленский прибыл на заседание фракции Слуга народа

Теперь проект закона могут подписать глава парламента Дмитрий Разумков и соответственно президент Владимир Зеленский.

Так, закон об образовании предусмотривает три модели обучения.

Первая – для коренных народов Украины, не проживающих в среде своего языка и у которых нет государства, которое бы этот язык развивало. Прежде всего речь идет о крымских татарах.

Для них заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 класса наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель – для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС.

На родном языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением этого объема.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык).

Начальная школа также будет на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Ранее народные депутаты Батькивщины и Оппозиционной платформы – За жизнь заблокировали трибуну Верховной Рады из-за голосования за земельную реформу.