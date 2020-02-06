Рада розблокувала підписання закону про середню освіту

Верховна рада України розблокувала підписання законопроекту №0901 Про повну загальну середню освіту.

Так, нардепи провалили проект постанови №0901-П Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про ухвалення у другому читанні і в цілому як закон України проекту ЗУ Про повну загальну середню освіту.

За нього проголосували лише 58 парламентаріїв.

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Тепер проект закону можуть підписати глава парламенту Дмитро Разумков і відповідно президент Володимир Зеленський.

Так, закон про освіту передбачеє три моделі навчання.

Перша – для корінних народів України, що не проживають у середовищі своєї мови та не мають держави, яка цю мову розвивала б. Найперше йдеться про кримських татар.

Для них закладено навчання мовою корінного народу з 1 до 11 класу поряд з ґрунтовним вивченням української мови.

Друга модель – для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС.

Рідною мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням цього обсягу.

Третя модель працюватиме для решти національних громад України. Вона стосується нацменшин, мова яких належить до однієї з українською мовної сім’ї, а також що проживають переважно в середовищі власної мови (російська мова).

Початкова школа також буде мовою меншини разом із вивченням української, а з 5 класу не менше 80% навчального часу читатиметься державною мовою.

Раніше народні депутати Батьківщини і Опозиційної платформи – За життя заблокували трибуну Верховної Ради через голосування за земельну реформу.