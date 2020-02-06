Зеленский не будет распускать Раду – Герус

6 февраля во время общения с журналистами депутат от партии Слуга народа Андрей Герус прокомментировал проект закона об уменьшении количества народных избранников.

Он озвучил слова президента Владимира Зеленского, который заверил, что роспуска Рады не будет.

– Президент был удивлен из-за малого количества голосов за сокращение количества депутатов до 300. Ведь мы это обещали на выборах.

У нас сейчас есть большинство, поэтому надо работать максимально продуктивно и оправдывать доверие избирателей, – заявил Андрей Герус.