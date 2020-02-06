PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский не будет распускать Раду – Герус

6 февраля во время общения с журналистами депутат от партии Слуга народа Андрей Герус прокомментировал проект закона об уменьшении количества народных избранников.

Он озвучил слова президента Владимира Зеленского, который заверил, что роспуска Рады не будет.

– Президент был удивлен из-за малого количества голосов за сокращение количества депутатов до 300. Ведь мы это обещали на выборах.

У нас сейчас есть большинство, поэтому надо работать максимально продуктивно и оправдывать доверие избирателей, – заявил Андрей Герус.

Читайте: Остановка поставок нефти из РФ в Белоруссию некритична для Украины – Герус

В законе также прописано пункты, согласно которым выборы депутатов будут проводиться по пропорциональной системе.

Напоминаем, 4 февраля Верховная Рада рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, который сократит количество депутатов с 450 до 300. Проект закона подал Владимир Зеленский.

Источник: Новое время

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка