Зеленский не будет распускать Раду – Герус

6 февраля во время общения с журналистами депутат от партии Слуга народа Андрей Герус прокомментировал проект закона об уменьшении количества народных избранников.
Он озвучил слова президента Владимира Зеленского, который заверил, что роспуска Рады не будет.
– Президент был удивлен из-за малого количества голосов за сокращение количества депутатов до 300. Ведь мы это обещали на выборах.
У нас сейчас есть большинство, поэтому надо работать максимально продуктивно и оправдывать доверие избирателей, – заявил Андрей Герус.
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В законе также прописано пункты, согласно которым выборы депутатов будут проводиться по пропорциональной системе.
Напоминаем, 4 февраля Верховная Рада рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, который сократит количество депутатов с 450 до 300. Проект закона подал Владимир Зеленский.