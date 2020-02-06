Зеленський не розпускатиме Раду – Герус

6 лютого під час спілкування з журналістами депутат від партії Слуга народу Андрій Герус прокоментував проект закону про зменшення кількості народних обранців.
Він озвучив слова президента Володимира Зеленського, який запевнив, що розпуску Ради не буде.
– Президент був здивований через малу кількість голосів за скорочення кількості депутатів до 300. Адже ми це обіцяли на виборах.
У нас зараз є більшість, тому треба працювати максимально продуктивно і виправдовувати довіру виборців, — заявив Андрій Герус.
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У законі також прописано пункти, відповідно до яких вибори депутатів відбуватимуться за пропорційною системою.
Нагадуємо, 4 лютого Верховна Рада розглянула та ухвалила у першому читанні законопроект, що скоротить кількість депутатів з 450 до 300. Проект закону подав Володимир Зеленський.