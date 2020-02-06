PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский об “испытательном сроке” Авакова: Нужен результат

Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить, завершился ли “испытательный срок” министра внутренних дел Арсена Авакова.

По словам главы государства, в Офисе президента ждут результатов расследований резонансных дел, касающихся убийств активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета.

Читайте: Дело Шеремета: полиции поручили провести дополнительные следственные действия

– Мы ждем результатов реальных: не на словах, а действенных. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела, поэтому давайте подождем. Нужен результат, – сказал Зеленский.

Как сообщалось, президент ранее давал всем министрам “испытательный срок” до конца 2019 года.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка