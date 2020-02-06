Зеленский об “испытательном сроке” Авакова: Нужен результат

Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить, завершился ли “испытательный срок” министра внутренних дел Арсена Авакова.

По словам главы государства, в Офисе президента ждут результатов расследований резонансных дел, касающихся убийств активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета.

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– Мы ждем результатов реальных: не на словах, а действенных. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела, поэтому давайте подождем. Нужен результат, – сказал Зеленский.

Как сообщалось, президент ранее давал всем министрам “испытательный срок” до конца 2019 года.