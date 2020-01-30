Дело Шеремета: полиции поручили провести дополнительные следственные действия

Полицию обязали провести дополнительные следственные действия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее поручение дали прокуроры Офиса генерального прокурора, которые занимаются процессуальным руководством по указанному делу.

Следователи полиции получили письменные указания, в которых говорится о необходимости проведения дополнительных следственных (розыскных) действий для установления всех обстоятельств происшествия.

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Полиция также должна тщательно проверить аргументы, которые предоставила защита подозреваемых.

Для выполнения указаний определенны четкие временные рамки, которые не обнародовали публично.

По результатам следственных действий будут решать вопрос о дальнейшем продвижении криминального производства по делу Шеремета.

К слову, следователи планируют попросить у Офиса генерального прокурора продлить сроки досудебного расследования по делу об убийстве Павла Шеремета, которое должно завершиться 12 февраля.