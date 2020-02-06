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Зеленський про “випробувальний термін” Авакова: Потрібен результат
Президент України Володимир Зеленський не зміг відповісти, чи завершився “випробувальний термін” міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
За словами голови держави, в Офісі президента чекають на результати розслідувань резонансних справ, що стосуються убивств активістки Катерини Гандзюк та журналіста Павла Шеремета.
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– Ми чекаємо результатів реальних: не на словах, а дієвих. І Шеремет, і Гандзюк, й інші такі дуже гучні кримінальні справи, тому давайте почекаємо. Треба результат, – сказав Зеленський.
Як повідомлялося, президент раніше давав усім міністрам “випробувальний термін” до кінця 2019 року.
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