Зеленський про “випробувальний термін” Авакова: Потрібен результат

Президент України Володимир Зеленський не зміг відповісти, чи завершився “випробувальний термін” міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За словами голови держави, в Офісі президента чекають на результати розслідувань резонансних справ, що стосуються убивств активістки Катерини Гандзюк та журналіста Павла Шеремета.

Читайте: Справа Шеремета: поліції доручили провести додаткові слідчі дії

– Ми чекаємо результатів реальних: не на словах, а дієвих. І Шеремет, і Гандзюк, й інші такі дуже гучні кримінальні справи, тому давайте почекаємо. Треба результат, – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, президент раніше давав усім міністрам “випробувальний термін” до кінця 2019 року.