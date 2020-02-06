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Факти / Україна

Зеленський про “випробувальний термін” Авакова: Потрібен результат

Президент України Володимир Зеленський не зміг відповісти, чи завершився “випробувальний термін” міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За словами голови держави, в Офісі президента чекають на результати розслідувань резонансних справ, що стосуються убивств активістки Катерини Гандзюк та журналіста Павла Шеремета.

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–  Ми чекаємо результатів реальних: не на словах, а дієвих. І Шеремет, і Гандзюк, й інші такі дуже гучні кримінальні справи, тому давайте почекаємо. Треба результат, – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, президент раніше давав усім міністрам “випробувальний термін” до кінця 2019 року.

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