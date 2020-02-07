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Факты / Украина

Телеканал для оккупированного Донбасса начнет вещание 1 марта – Бородянский

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта.

Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

– На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиагруппами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся в этапе согласования меморандума с телевизионными группами, – сказал он.

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По его словам, уже объявлен конкурс на должность руководителя канала.

Также министр добавил, что в ближайшее время будет утверждено название телеканала.

Ранее Бородянский заявил, что убежден в том, что жители оккупированных территорий будут смотреть украинский телеканал, который начнет свое вещание в 2020 году. Он считает, что украинский телеканал составит конкуренцию российским на оккупированных территориях.

Источник: Интерфакс-Украина

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