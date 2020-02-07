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Факти / Україна

Телеканал для окупованого Донбасу розпочне мовлення 1 березня – Бородянський

Телеканал для тимчасово окупованих територій запустить своє мовлення 1 березня.

Про це розповів міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.

– На сьогоднішній день ми практично завершили переговори з усіма медіа-групами про надання цьому каналу прем’єрного контенту. Зараз ми знаходимося в етапі узгодження меморандуму з телевізійними групами, – сказав він.

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За його словами, вже оголошено конкурс на посаду керівника каналу.

Також міністр додав, що найближчим часом буде затверджено назву телеканалу.

Раніше Бородянський заявив, що переконаний в тому, що жителі окупованих територій дивитимуться український телеканал, який почне своє мовлення в 2020 році. Він вважає, що український телеканал складе конкуренцію російським на окупованих територіях.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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