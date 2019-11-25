Украинский телеканал, который будет специально вещать на оккупированные территории, сможет стать конкурентом российским каналам.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский убежден в том, что жители оккупированных территорий будут смотреть украинский телеканал, который должен начать свое вещание в 2020 году.

Он считает, что украинский телеканал составит конкуренцию российским на оккупированных территориях.

– Во-первых, на российском телевидении много телеканалов, а мы делаем один. То есть мы аккумулируем украинский ресурс для этого канала. И мы будем на равных конкурировать с российскими, – рассказал Бородянский.

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Сейчас идет подготовка к запуску указанного телеканала.

По словам министра, на нем будут показывать лучшие украинские продукты и специально подготовленный контент.

К слову, Владимир Бородянский считает, что Украина должна ввести ограничения на владение СМИ страны гражданами РФ.