Венгрия предлагает Украине изменить языковые нормы в законе об образовании

Венгрия сделала два предложения Минобразованию по решению ситуации с изучением украинского языка на Закарпатье. Сейчас стороны договорились о встрече министра образования Украины и представителей Союза педагогов Закарпатья, по итогам которой будут пытаться найти общее решение.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина сможет улучшить изучение государственного языка венграми Закарпатья без соблюдения норм нового образовательного законодательства, которые предусматривают необходимость увеличения объемов обучение на государственном языке в венгерских школах.

– Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском языке у них повышалось. Мы готовы финансово помочь, чтобы преподавание украинского было эффективным, – сказал министр.

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Он отметил, что Венгрия понимает желание Украины, чтобы все ее граждане могли говорить на украинском. Но Будапешт хочет, чтобы венгры, проживающие на Закарпатье, имели возможность сохранить родной язык.

Напомним, согласно закону О среднем образовании, нацменьшинства наряду с изучением государственного языка, на родном будут учиться в начальной школе.

Впоследствии процент государственного языка в обучении должен увеличиваться до 40 в девятом классе и 60% – в двенадцатом.

Ранее Факты ICTV писали, что Рада разблокировала подписание закона о среднем образовании.