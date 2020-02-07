Угорщина пропонує Україні змінити мовні норми у законі про освіту

Угорщина зробила дві пропозиції Міносвіти щодо вирішення ситуації з вивченням української мови на Закарпатті.

Наразі сторони домовилися про зустріч міністра освіти України та представників Союзу педагогів Закарпаття, за підсумками якої намагатимуться знайти спільне рішення.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна зможе покращити вивчення державної мови угорцями Закарпаття без дотримання норм нового освітнього законодавства, які передбачають необхідність збільшення обсягів навчання державною мовою в угорських школах.

– Ми вважаємо, що угорці зможуть вивчити державну мову навіть без того, щоб кількість предметів українською у них підвищувалося. Ми готові фінансово допомогти, щоб викладання української було ефективним, – сказав міністр.

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Він зазначив, що Угорщина розуміє бажання України, щоб всі її громадяни могли говорити українською. Але Будапешт хоче, щоб угорці, які проживають на Закарпатті, мали можливість зберегти рідну мову.

Нагадаємо, відповідно до закону Про повну загальну середню освіту, нацменшини поряд з вивченням держаною мовою, рідною навчатимуться у початковий школі.

Згодом відсоток державної мови у навчанні повинен збільшуватися до 40 у дев’ятому класі та 60% – у дванадцятому.

Раніше Факти ICTV писали, що Рада розблокувала підписання закону про середню освіту.