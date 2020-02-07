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Факты / Украина / Политика

Закон о рынке земли могут принять в середине апреля – Арахамия

Рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли может продолжаться до середины апреля, в 16-17 числах его могут принять.

Такой прогноз дал председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, нардепы фракции определили эти даты, измерив скорость прохождения поправок.

– Если с такой скоростью будем двигаться, учитывая то, сколько у нас сессионных недель, то это случится в апреле, – сказал он.

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Он также отметил, что Слуга народа выступает за то, чтобы земельный законопроект принять в том формате, в котором его поддержал комитет.

Напомним, 6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли. Депутаты успели рассмотреть более 180 поправок из более чем 4 тысяч.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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