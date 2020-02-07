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Факты / Украина

Час вопросов к правительству и процедура внесения изменений: повестка дня Рады на 7 февраля

7 февраля в Верховной Раде состоится час вопросов к правительству. Члены Кабмина будут выступать на тему Тарифная политика в Украине при обеспечении населения энергоносителями и предоставлении коммунальных услуг: нынешнее состояние и перспективы.

После этого народные депутаты будут рассматривать ряд законопроектов.

Всего на повестке дня окажутся девять проектов законов.

Первое чтение:

  • проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования;
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений;
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц;
  • проект закона о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов;
  • проект закона о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины;
  • проект закона о внесении изменений в закон Украины О Национальной полиции по совершенствованию деятельности учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения.

Читайте: Рада разблокировала подписание закона о среднем образовании

Второе чтение:

  • проект закона о внесении изменений в закон Украины О научной и научно-технической деятельности;
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками;
  • проект закона о сельскохозяйственной кооперации.

К слову, депутат от фракции Слуга народа Андрей Герус заявил, что президент Владимир Зеленский не собирается распускать Верховную Раду.

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