7 февраля в Верховной Раде состоится час вопросов к правительству. Члены Кабмина будут выступать на тему Тарифная политика в Украине при обеспечении населения энергоносителями и предоставлении коммунальных услуг: нынешнее состояние и перспективы.
После этого народные депутаты будут рассматривать ряд законопроектов.
Всего на повестке дня окажутся девять проектов законов.
Первое чтение:
- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования;
- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений;
- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц;
- проект закона о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов;
- проект закона о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины;
- проект закона о внесении изменений в закон Украины О Национальной полиции по совершенствованию деятельности учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения.
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Второе чтение:
- проект закона о внесении изменений в закон Украины О научной и научно-технической деятельности;
- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками;
- проект закона о сельскохозяйственной кооперации.
К слову, депутат от фракции Слуга народа Андрей Герус заявил, что президент Владимир Зеленский не собирается распускать Верховную Раду.