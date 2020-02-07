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Факти / Україна / Політика

Закон про ринок землі можуть ухвалити в середині квітня – Арахамія

Розгляд поправок до законопроекту про ринок землі може тривати до середини квітня, у 16-17 числах його можуть ухвалити.

Такий прогноз дав голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, нардепи фракції визначили ці дати, вимірявши швидкість проходження поправок.

– Якщо з такою швидкістю будемо рухатися, зважаючи на те, скільки у нас сесійних тижнів, то це трапиться в квітні, – сказав він.

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Він також зауважив, що Слуга народу виступає за те, щоб земельний законопроект ухвалити в тому форматі, в якому його підтримав комітет.

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроекту про ринок землі. Депутати встигли розглянути понад 180 поправок з більш як 4 тисяч.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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