Закрываем все дискуссии: Новосад отвергла языковые предложения Венгрии

Украина отказалась рассматривать предложения Венгрии по корректировке языкового закона для преподавания в школах, где учатся нацменьшинства.

– Наша цель – чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения на высоком уровне владели государственным языком, – отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Во время встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто Новосад отклонила его пожелания относительно преподавания всех предметов на венгерском языке.

– Сейчас мы имеем закон О среднем образовании, который, с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, выписал сбалансированную систему, по которой постепенно происходит увеличение процента предметов, преподаваемых на украинском языке, – добавила министр.

О признании венгерского меньшинства коренным народом, по убеждению Новосад, это политический вопрос, который сейчас не стоит поднимать.

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Сейчас Украина последовательно выполнила все рекомендации Венецианской комиссии.

– Дальше – системный диалог с педагогами, – отметила Анна Новосад.

Напомним, Венгрия сделала два предложения Минобразованию по решению ситуации с изучением украинского языка на Закарпатье.