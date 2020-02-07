Закриваємо всі дискусії: Новосад відкинула мовні пропозиції Угорщини

Україна відмовилася розглядати пропозиції Угорщини щодо коригування мовного закону для викладання у школах, де навчаються нацменшини.

– Наша мета – щоб усі українські діти незалежно від їхнього етнічного походження на високому рівні володіли державною мовою, – наголосила міністр освіти та науки Ганна Новосад.

Під час зустрічі з міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сіярто Новосад відхилила його побажання щодо викладання усіх предметів угорською мовою.

– Зараз ми маємо закон Про повну загальну середню освіту, який, з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії, виписав збалансовану систему, за якою поступово відбувається збільшення відсотку предметів, що викладаються українською, — додала міністр.

Щодо визнання угорської меншини корінним народом, то, на переконання Новосад, це політичне питання, яке зараз не варто піднімати.

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Наразі Україна послідовно виконала усі рекомендації Венеціанської комісії.

– Далі — системний діалог із освітянами, – наголосила Ганна Новосад.

Нагадаємо, Угорщина зробила дві пропозиції Міносвіти щодо вирішення ситуації з вивченням української мови на Закарпатті.