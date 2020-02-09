Герб СССР пора убрать из монумента Родина-мать в Киеве – Дробович

Демонтаж герба СССР с монумента Родина-мать предусмотрен законом о декоммунизации, напомнил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

По его словам, это возможно и с технической точки зрения.

– Тут надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело, – добавил он.

При этом он попросил не обращать внимание на слухи о возможном сносе монумента.

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– Во-первых, это 300 тонн. Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура, – подытожил Дробович.

Напомним, предшественник Дробович – Владимир Вятрович – еще два года назад предложил срезать или накрыть герб СССР на щите монумента Родина-мать.

Источник: Pavlovsky News