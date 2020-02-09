PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Герб СРСР пора прибрати з монумента Батьківщина-мати у Києві – Дробович

Демонтаж герба СРСР з монумента Батьківщина-мати передбачений законом про декомунізацію, нагадав директор Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

За його словами, це можливо і з технічної точки зору.

– Тут треба менше хайпу. Просто спокійно зробити справу, – додав він.

При цьому він попросив не звертати увагу на чутки про можливе знесення монумента.

Читайте: Арт-критик та релігієзнавець: що відомо про нового очільника УІНП Дробовича

– По-перше, це 300 тонн. По-друге, це дуже складна і знакова для України архітектурна скульптура, – підсумував Дробович.

Нагадаємо, попередник Дробовича – Володимир В’ятрович – ще два роки тому запропонував зрізати чи накрити герб СРСР на щиті монумента Батьківщина-мати.

Джерело: Pavlovsky News

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка