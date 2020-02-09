Герб СРСР пора прибрати з монумента Батьківщина-мати у Києві – Дробович

Демонтаж герба СРСР з монумента Батьківщина-мати передбачений законом про декомунізацію, нагадав директор Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

За його словами, це можливо і з технічної точки зору.

– Тут треба менше хайпу. Просто спокійно зробити справу, – додав він.

При цьому він попросив не звертати увагу на чутки про можливе знесення монумента.

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– По-перше, це 300 тонн. По-друге, це дуже складна і знакова для України архітектурна скульптура, – підсумував Дробович.

Нагадаємо, попередник Дробовича – Володимир В’ятрович – ще два роки тому запропонував зрізати чи накрити герб СРСР на щиті монумента Батьківщина-мати.

Джерело: Pavlovsky News