Нафтогаз допускает новые иски к Газпрому в международный арбитраж

НАК Нафтогаз Украины рассматривает возможности подачи новых исков к ПАО Газпром в международный арбитраж и антимонопольный орган Европейского Союза.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

По его словам, сейчас изучается вопрос возможного переноса точек передачи газа на границу РФ-Украина по текущим контрактам европейских компаний.

Также изучается сложность экспорта газа независимыми газодобывающими компаниями РФ и транзита среднеазиатского газа по территории РФ и оцениваются полученные НАК убытки от участия Газпрома в долговых обязательствах RosUkrEnergo.

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Он отметил, что сначала эти вопросы попытаются решить без судебных процессов, обсудив с Газпромом.

– Если мы не найдем общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне, – добавил Витренко.

Ранее глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что выплаченные Газпромом $2,9 млрд не собираются тратить на погашение долгов самой компании.

Источник: Yuriy Vitrenko