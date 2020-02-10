Нафтогаз допускає нові позови до Газпрому в міжнародний арбітраж

НАК Нафтогаз України розглядає можливість подачі нових позовів до ПАТ Газпром в міжнародний арбітраж і антимонопольний орган Європейського Союзу.

Про це повідомив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

За його словами, зараз вивчається питання можливого перенесення точок передачі газу на кордон РФ-Україна за поточними контрактами європейських компаній.

також вивчається складність експорту газу незалежними газодобувними компаніями РФ та транзиту середньоазіатського газу по території РФ та оцінюються отримані НАК збитки від участі Газпрому в боргових зобов’язаннях RosUkrEnergo.

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Він зазначив, що спочатку ці питання спробують вирішити без судових процесів, обговоривши з Газпромом.

– Якщо ми не знайдемо спільної мови, будемо звертатися до політичного керівництва держави для досягнення домовленостей на міждержавному рівні, – додав Вітренко.

Раніше глава правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що виплачені Газпромом $2,9 млрд не збираються витрачати на погашення боргів самої компанії.

Джерело: Yuriy Vitrenko