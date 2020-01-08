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Факты / Украина

Только после разговора с Кабмином – Коболев о расходовании долга Газпрома

Деньги, которые Газпром выплатил по решению Стокгольмского арбитража, не собираются тратить без предварительного обсуждения с Кабинетом министров.

Коболєв

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что выплаченные Газпромом $2,9 млрд не собираются тратить на погашение долгов самой компании.

По его словам, сейчас ждут разговора с правительством, во время которого обсудят, куда можно потратить указанные средства.

Также будут говорить о том, как Кабинет министров видит дивиденды и налоговую политику.

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Коболев считает, что указанные средства можно направить на проекты, у которых есть экономическая ценность.

– Я считаю из этих средств деньги нужно тратить на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты, – подытожил глава правления Нафтогаза.

К слову, по итогам 2019 года Украина увеличила транзит российского газа приблизительно на 3%.

Источник: Нафтогаз

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