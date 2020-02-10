Имя Маруси Звиробий недавно фигурировало в скандале. В ее дом 28 ноября с обысками пришли сотрудники Государственного бюро расследований в связи с ее публичным обсуждением визита президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс в октябре.

Во время трансляции в соцсетях она вместе с народным депутатом Софией Федыной предположили, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

В случае доказательства вины, Звиробий грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

10 февраля суд обязал Звиробий носить электронный браслет до 9 апреле 2020 года. Кроме того, ей запретили выезжать за пределы Киева без специального разрешения.

Биография Маруси Звиробий

Маруся Звиробий – псевдоним (настоящее имя Елена Самбул (Биленька), часть которого она получила во время Революции Достоинства, а вторую – во время войны на Донбассе.

Звиробий живет в селе Калиновка в Васильевском районе Киевской области.

Высшее образование получила в одном из университетов Киева по специальности Журналистика.

Была волонтером во время Революции Достоинства, создала проект Помощь раненым Майдана.

С началом войны в 2014 году организовала общественную организацию Марусин полигон, которая занималась начальной военной подготовкой бойцов Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов перед выездом на фронт.

Осенью 2014 года стала командиром 11-го батальона ДУК Правого сектора из Киевской области. В 2015 году начала сотрудничать с 79 бригадой ВДВ, готовя для нее новых бойцов.

В 2016 году стала старшим солдатом и командиром мобильной инструкторской группы десанта ВСУ Марусины медведи 199-го учебного центра ДШВ.

Читайте: Спрашивали о Зеленском – Звиробий рассказала о допросе в ГБР



В 2017 году была военнослужащим бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, но через год вернулась в ряды Десантно-штурмовых войск.

Звиробий освободилась из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Награждена орденом Народный Герой Украины и отличием президента Украины за гуманитарное участие в антитеррористической операции.

Во время службы в зоне АТО познакомилась со своим мужем, от которого родила дочь Зоряну.

Ранее имя Маруси Звиробий 12 декабря 2019 года также неожиданно появилось в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

В полиции сообщили, что подозреваемая Юлия Кузьменко рассматривала возможность похищения детей Звиробий как сакральной жертвы.

В исполнении убийства Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров Верю

Не верю Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Фото: marusya_zvirobiy