В Раде появилось постановление об увольнении Сытника

В Верховной Раде появился проект постановления №3039, который предлагает уволить Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Его инициаторами выступили 216 народных депутатов.

Среди них есть представители фракций Слуга народа, Европейская солидарность, Оппозиционная платформа – За жизнь.

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Сейчас проект постановления вместе с подписями народных депутатов передали на рассмотрение руководства парламента.

К слову, во время заседания парламента 4 февраля не поддержали законопроект, которым президенту Украины предоставлялось бы право создавать независимые регуляторные органы, а также назначать и увольнять директоров ГБР и НАБУ.

Проект закона внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. Конституционный суд признал частично неконституционными положения касательно расширений полномочий главы государства при назначении руководителей соответствующих учреждений.