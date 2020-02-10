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Факти / Україна

У Раді з’явилася постанова про звільнення Ситника

У Верховній Раді з’явився проект постанови №3039, який пропонує звільнити Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України.

Його ініціаторами виступили 216 народних депутатів.

Серед них є представники фракцій Слуга народу, Європейська солідарність, Опозиційна платформа – За життя.

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Наразі проект постанови разом з підписами народних депутатів передали на розгляд керівництва парламенту.

До слова, під час засідання парламенту 4 лютого не підтримали законопроект, яким президенту України надавалося б право створювати незалежні регуляторні органи, а також призначати і звільняти директорів ДБР і НАБУ.

Проект закону вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. Конституційний суд визнав частково неконституційними положення щодо розширень повноважень глави держави під час призначення керівників відповідних установ.

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