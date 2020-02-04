PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Рада отклонила законопроект Зеленского о назначении глав НАБУ и ГБР

Верховная Рада не поддержала законопроект Зеленского о предоставлении президенту права создавать независимые регуляторные органы, а также назначать и увольнять директоров ГБР и НАБУ.

За соответствующее решение на заседании во вторник проголосовали 214 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Законодательная инициатива была внесена в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским, однако Конституционный суд признал частично неконституционными положения законопроекта об изменениях в Основной закон в части расширения полномочий главы государства при назначении руководителей НАБУ и ГБР.

Читайте: В Офисе президента проводят собеседования с кандидатами в Кабмин – СМИ

После этого по представлению профильного парламентского комитета – по вопросам правовой политики – Верховная Рада должна была одобрить сроки подготовки изменений в законопроект.

Однако по результатам голосования за данное постановление, решение по этому вопросу принято не было.

Ранее Зеленский поддержал запрет возврата неплатежеспособных банков экс-владельцам.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка