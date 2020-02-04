Рада отклонила законопроект Зеленского о назначении глав НАБУ и ГБР

Верховная Рада не поддержала законопроект Зеленского о предоставлении президенту права создавать независимые регуляторные органы, а также назначать и увольнять директоров ГБР и НАБУ.

За соответствующее решение на заседании во вторник проголосовали 214 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Законодательная инициатива была внесена в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским, однако Конституционный суд признал частично неконституционными положения законопроекта об изменениях в Основной закон в части расширения полномочий главы государства при назначении руководителей НАБУ и ГБР.

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После этого по представлению профильного парламентского комитета – по вопросам правовой политики – Верховная Рада должна была одобрить сроки подготовки изменений в законопроект.

Однако по результатам голосования за данное постановление, решение по этому вопросу принято не было.

Ранее Зеленский поддержал запрет возврата неплатежеспособных банков экс-владельцам.