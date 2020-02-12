САП проверяет наличие российского паспорта у Онищенко

Правоохранители проверят информацию о том, есть ли у бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, подозреваемого в создании незаконной газовой схемы, российский паспорт.

Об этом рассказал руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, заявление адвоката Инго Миноджио о наличии у Онищенко российского паспорта, стала для правоохранителей новостью и пока они проверяют достоверность этой информации.

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В Украине Онищенко решили судить заочно. Руководитель САП добавил, что суд отложил рассмотрение дела экс-нардепа до мая.

Сейчас Онищенко находится под стражей в Германии, где ожидает решения суда об экстрадиции в Украину.

Таким образом, если немецкий суд откажет в экстрадиции Онищенко в Украине и ему не позволят остаться в Германии, – он поедет в Россию.

Напомним, в Украине Онищенко обвиняют в хищении более $1,5 млрд государственных денег.