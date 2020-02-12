САП перевіряє наявність російського паспорта в Онищенка

Правоохоронці перевірять інформацію про те, чи є у колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, підозрюваного у створенні незаконної газової схеми, російський паспорт.

Про це розповів керівника САП Назар Холодницький.

За його словами, заява адвоката Інґо Міноджіо про наявність в Онищенка російського паспорта, стала для правоохоронців новиною і наразі вони перевіряють достовірність цієї інформації.

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В Україні Онищенка вирішили судити заочно. Керівник САП додав, що суд відклав розгляд справи екснардепа до травня.

Наразі Онищенко перебуває під вартою в Німеччині, де очікує на рішення суду щодо екстрадиції в Україну.

Таким чином, якщо німецький суд відмовить в екстрадиції Онищенка в Україну і йому не дозволять залишитися в Німеччині, – він поїде в Росію.

Нагадаємо, в Україні Онищенка звинувачують в розкраданні понад $1,5 млрд державних грошей.