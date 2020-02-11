Экс-нардеп Онищенко просит политического убежища в Германии

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко просит Германию предоставить ему политическое убежище.

Адвокат Онищенко Инго Миноджио заявил, что его подзащитный считает опасным для своей жизни и здоровья экстрадицию в Украину.

Экс-нардеп указывает на “катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине”.

Онищенко также оспаривает в немецком суде экстрадицию в Украину, ссылаясь на “политические мотивы” открытия НАБУ дела против него.

Адвокат сообщил, что украинец готов уехать в Россию, если суд в Германии откажет вернуть его в Украину.

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– У Александра Онищенко есть российский паспорт. А разрешения на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать – в Россию, – отметил Миноджио.

Напомним, экс-нардепа задержали в немецком городе Аахен по запросу НАБУ и САП в конце ноября прошлого года. Позже его взяли под стражу.

В Украине Онищенко обвиняют в хищении более $1,5 млрд государственных денег.