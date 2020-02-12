От вибраторов до БДСМ-девайсов: топ популярных секс-игрушек у украинцев

Компания LOVESPACE составила Карту любви Украины 2019, подсчитав, какие секс-товары чаще всего покупают украинцы.
К слову подобное исследование в Украине проводилось впервые.
На первом месте лубриканты – 23% от общего количества, на втором вибраторы (10,5%), далее вагины и мастурбаторы (7%), анальные пробки (7%), фаллоимитаторы (6%), БДСМ-аксессуары (5,5 %).
В Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях самыми популярными были искусственные вагины и мастурбаторы.
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Вибраторы чаще всего заказывали в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях. Анальные пробки – в Винницкой, Киевской, Донецкой, Житомирской и Кировоградской.
В Волынской, Винницкой, Киевской, Львовской и Николаевской областях самыми популярными были БДСМ-аксессуары. Самые популярные игрушки: в Винницкой это анальные пробки, в Кировоградской – вагинальные шарики, в Сумской – пролонгаторы.
Интересно, что на срочную доставку чаще всего заказывали массажер простаты на столичный вокзал.
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Источник: LOVESPACE