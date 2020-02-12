Від вібраторів до БДСМ-девайсів: топ- популярних секс-іграшок в українців

Компанія LOVESPACE склала Мапу кохання України 2019, підрахувавши, які секс-товари найбільше купують українці.
До слова подібне дослідження в Україні проводилося вперше.
На першому місці лубриканти – 23% із загальної кількості, на другому вібратори (10,5%), далі вагіни й мастурбатори (7%), анальні корки (7%), фалоімітатори (6%), БДСМ-девайси (5,5%).
В Івано-Франківській, Дніпропетровській, Київській, Тернопільській та Харківській областях найпопулярнішими були штучні вагіни та мастурбатори.
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Вібратори найбільше замовляли у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській та Харківській областях. Анальні корки – у Вінницькій, Київській, Донецькій, Житомирській та Кіровоградській.
У Волинській, Вінницькій, Київській, Львівській та Миколаївській областях найпопулярнішими були БДСМ-девайси.
Найпопулярніші іграшки: у Вінницькій це анальні корки, у Кіровоградській – вагінальні кульки, у Сумській – пролонгатори.
Цікаво, що на термінове доставлення найчастіше замовляли масажер простати на столичний вокзал.
Раніше Факти ICTV писали, які жінки найбільше люблять секс.
Джерело: LOVESPACE